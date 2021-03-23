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Goldman Sachs, Japonya Borsası için beklentilerini revize etti

Goldman Sachs, Japonya Borsası için beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

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Kuruluş tarafından hazırlanan raporda Japonya Topix endeksi  için beklenti 1940 puandan 2150 puana yükseltildi. Nikkei için  beklenti de 29,650 puandan 32,250 puana getirildi.

Değerlendirmede Japonya borsasının reel faiz artışlarına  karşı direncinin diğer ülke borsalarından daha yüksek olduğu  yorumunda bulunuldu. Faizlerde yükselişin yönetilebilir görüldüğü  belirtildi.