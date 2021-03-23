Goldman Sachs, Japonya Borsası için beklentilerini revize etti

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda Japonya Topix endeksi için beklenti 1940 puandan 2150 puana yükseltildi. Nikkei için beklenti de 29,650 puandan 32,250 puana getirildi.

Değerlendirmede Japonya borsasının reel faiz artışlarına karşı direncinin diğer ülke borsalarından daha yüksek olduğu yorumunda bulunuldu. Faizlerde yükselişin yönetilebilir görüldüğü belirtildi.