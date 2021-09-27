Goldman Sachs, petrol tahminlerini yükseltti

Goldman Sachs Group, küresel petrol piyasasında güçlenmenin devamını bekliyor.

Banka, Brent petrol için yıl sonu tahminini 10 dolar artışla varil başına 90 dolara çıkarttı. 2023 petrol tahmini de 20 dolar artışla 85 dolara yükseltildi.

Goldman, birçok ülkenin yeniden açılmasıyla birlikte talebin beklenenden daha güçlü olacağını öngördü.

Raporda “uzun zamandır boğa tutumunda olsak da son küresel arz-talep açığı beklediğimizden daha büyük. Küresel talepte delta etkisi sonrası toparlanma da tahminlerimizden daha hızlı” ifadeleri kullanıldı.

Analistler ayrıca İran ile nükleer anlaşma beklentilerini de ileri tarihe çekti.