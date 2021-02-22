Goldman Sachs petrolde 70 dolar öngördü

Petrol fiyatlarının, global enerji talebinde toparlanmanın arzda artışı aşmasının etkisi ile önceden düşünülenden daha yakın zamanda ve daha yüksek bir seviyeye çıkacağını öngören ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Global petrol tüketiminin temmuz sonuna kadar COVID-19 salgını öncesi seviyeye ulaşacağını öngören Goldman Sachs, bu süreçte büyük petrol üreticilerinin arzlarının artan fiyatlara hemen tepki veremeyeceğini savundu.

Goldman Sachs, Brent petrolü için ikinci çeyrek tahminini 10 dolar artırarak varil başına 70 dolara çıkarırken, üçüncü çeyrekte de fiyatın varil başına 75 dolara yükseleceğini öngördü.

Goldman Sachs analisti Damien Cuorvalin yaptığı değerlendirmede, "Kışın karanlık günlerinde petrol piyasasında beklenenden hızlı yeniden dengelenmeyi, OPEC+'nın üretim artışının talepte toparlanma beklentimizin gerisinde kalmasına bağlı olarak bahar aylarında genişleyen bir arz açığı takip edecek" ifadelerini kullandı.