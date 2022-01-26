Goldman Sachs: Piyasalar henüz 'tehlikeli bölgeye' ulaşmadı

Goldman Sachs bugün yayınladığı araştırma notunda, yüksek değerlemeler ve ayı piyasasından tarihin en büyük toparlanmalarından birinin yaşanmış olmasının hisse senetlerini bir düzeltmeye karşı kırılgan hale getirdiğini belirtti. Bununla birlikte hisse senedi piyasalarında son dönemde yaşanan düzeltmenin piyasaların "tehlikeli bölge" seviyelerine ulaştığına işaret olmadığını da savundu.

"Piyasalar henüz, en az yüzde 20 düşüş getirecek bir ayı piyasası öncesinde görülen tehlikeli bölge seviyelerine ulaşmadılar" ifadelerini kullanan Goldman Sachs, piyasaların henüz "düzeltme" ile tutarlı seviyelere ulaştıklarını ve gelecek bir ve 5 yılda göreceli olarak düşük getirilerle karşı karşıya kalınmasının beklendiğini ifade ettiler.

Goldman Sachs, ABD hisse senedi piyasalarında yılbaşından bu yana görülen yüzde 9 civarında düşüşü bir boğa piyasası içindeki düzeltme aşaması olarak gördüklerini vurguladı.