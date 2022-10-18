Goldman Sachs, yeniden yapılanmaya gidiyor

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın üçüncü çeyrekte net kârı yüzde 44 gerilerken, banka üç yıl içinde ikinci defa yeniden yapılanmaya giderek faaliyetlerini üç temel birime ayırma kararı aldı.

Goldman Sachs'ın üçüncü çeyrek net kârı 2.96 milyar dolara yani hisse başına 8.25 dolara geriledi. Bankanın geçen yılın aynı döneminde kârı 5.28 milyar dolar yani hisse başına 14.93 dolar olarak gerçekleşmişti.

Banka yeniden yapılanma sonrasında faaliyetlerini varlık ve servet yönetimi, küresel bankacılık ile piyasalar ve platform çözümleri adlı üç temel birim altında yürütecek.

Yükselen faizler ve düşen şirket değerlemeleri yatırım bankalarının bazı alanlardaki gelirlerini olumsuz etkiledi. Goldman Sachs satın alma-birleşme danışmanlığı gelirlerindeki azalışı, yeniden yapılanma sonrasında komisyon geliri yaratan faaliyetlerin ağırlığını artırarak telafi etmeye çalışacak.

Goldman Sachs hisseleri borsa açılmadan önceki işlemlerde yüzde 2.5 artışla 314.50 dolara yükseldi.

Refinitiv'den alınan IBES verilerine göre, analistler net kârın hisse başına 7.69 dolar olmasını bekliyorlardı.