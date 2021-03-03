Goldman Sachs'a göre, ABD'de çekirdek enflasyon Nisanda zirve yapacak

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın hazırladığı değerlendirmede, çekirdek PCE enflasyon rakımının Nisan ayında yüzde 2,4 seviyesine ulaşarak zirve yapmasının beklendiği belirtildi. Rapora göre, nisan ayındaki yükselişte 2020 yılı Nisan ayında alınan kapanma tedbirlerinin baz etkisi olacağı kaydedildi. Yıl sonunda ise rakamın yeniden yüzde 2 seviyelerine ineceği öngörüldü.



Raporda enflasyonda yükselişe hava ve kara taşımacalığı, otel ve rekreasyon gibi sektörlerin öncülük etmesinin beklendiği vurgulandı.