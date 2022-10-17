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Goldman'dan ABD hisse senetleri için 'fırsat' değerlendirmesi

Goldman Sachs, ABD hisse senetlerinde cazip fırsatların gelişmekte olduğunu bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Goldman Sachs, S&P 500 pahalı olmaya devam etse de ABD hisse senetlerinde cazip fırsatların gelişmekte olduğunu gördüklerini bildirdi.

S&P 500'de risk-getiri dengesinin hala cazip olmadığını belirten David J. Kostin liderliğindeki stratejistler, çabuk nakit akışı üreten, karlı büyüme ortaya koyan, konjonktürel ve küçük piyasa değerli hisselerde fırsat gördüklerini ifade ettiler.

S&P 500 endeksi bu yıl yüzde 25 düştü, ancak hala Goldman Sachs'ın sert iniş senaryosunda öngördüğü 3150 puanın yüzde 12 üzerinde.

S&P 500'de diğerlerinden daha hızlı nakit akışı üreten ve Goldman Sachs'ın beğendiği hisseler perakende zinciri Macy's ve General Motors. Karlı büyüme gösteren ve kelepir görünen hisseler biyoteknoloji şirketi Exelixis ve Meta Platforms.