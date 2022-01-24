Goldman'dan Fed tahmini

Goldman Sachs ekonomistleri, Fed'in bu yıl para politikasını şu anda öngördüklerinden daha agresif şekilde sıkılaştırması riski gördüklerini bildirdiler.

Jan Hatzius liderliğindeki ekonomistler hafta sonu yayınladıkları raporda, hali hazırda Fed'in faizleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayında yükseltmesini beklediklerini ve Fed'in bilanço küçültmeye başlanacağı tarihi de Temmuz olarak duyuracağını öngördüklerini belirttiler.

Ancak enflasyon baskılarının faiz artırımları için riskleri bir miktar yukarı yönlü hale getirdiğini ifade eden analistler, "FOMC'nin enflasyonda resim değişene kadar her toplantıda bir miktar sıkılaştırma yapmak istemesi riski görüyoruz. Bu, yıl içinde dörtten fazla faiz artırımı yapılması ve bilanço azaltımına başlanmasının Mayıs ayına çekilmesi veya Mayıs ayında bir faiz artırımı olasılıklarını gündeme getiriyor" ifadelerini kullandılar.