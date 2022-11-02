Goldman'dan gaz fiyatlarında düşüş tahmini

Goldman Sachs, Avrupa’da ülkelerin geçici olarak tedarik üstünlüğü sağlamasıyla, bölgede gaz fiyatlarının önümüzdeki aylarda yüzde 30 civarında düşeceğini öngörüyor.

Avrupa’da gösterge doğal gaz fiyatı (TTF) Salı günü megavat saat başına yaklaşık 120 eurodan işlem gördü. Ancak Goldman Sachs tarafından geçen hafta yayınlanan araştırma notuna göre, aynı gösterge fiyatın 2023'ün ilk çeyreğinde megavat saat başına 85 euroya düşmesini bekliyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve ardından Avrupa'nın enerji tedariği üzerinde oluşan baskılar, Ağustos ayında fiyatları megavat saat başına 340 euronun üzerinde tarihi seviyelere çıkarmıştı.

Avrupa'nın gaz deposunun temelde bu kış sezonu için dolu olması, sonbaharın beklenenden daha ılıman geçmesi, buna bağlı olarak yoğun kullanım döneminin başlamasının gecikmesi ve aşırı yüksek sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzı, gaz fiyatlarında yaşanan soğumanın nedenleri olarak görülüyor.