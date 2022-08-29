Goldman'dan İngiltere için resesyon uyarısı

Goldman Sachs, İngiltere ekonomisinin bu yıl dördüncü çeyrekten itibaren resesyona girmesini bekliyor.

Goldman Sachs ekonomistleri bugün yayınladıkları araştırma notunda, İngiltere'de GSYH'nın 2023 yılı ortasına kadar yüzde 1,0 civarında daralmasını beklediklerini ifade ederlerken, 2023 yılının tamamı için yüzde 1,1 olan büyüme beklentilerini yüzde 0,6 daralma olarak revize ettiler.

Sven Jari Stehn liderliğindeki ekonomistlerin hazırladıkları araştırma notunda, "İngiltere'de yaşam maliyeti baskıları konusunda endişeler, kötüleşen enerji krizinin desteği ile yoğunlaşmaya devam ediyor. Reel tüketimin ciddi şekilde düşmesi hala büyük olasılık" ifadeleri kullanıldı.

Hanehalkı tasarruf oranının "başa baş oranın" altına inerek 2023 ikinci çeyrekte yüzde 3,5 gibi rekor bir orana gerileyeceğini tahmin eden Goldman Sachs, 2023 yılında reel harcanabilir gelirin yüzde 2,9 ve reel tüketimin yüzde 1,4 düşeceğini öngördü.

BoE'den Eylül'de 50 baz puan faiz artırımı bekleyen Goldman Sachs, Kasım ve Aralık ayları için 25'er baz puanlık faiz artırımı beklentileri için risklerin yukarı yönlü olduğunu da vurguladı.