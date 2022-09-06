  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Goldman'dan korkutan rapor: Piyasa krizi küçümsüyor
Takip Et

Goldman'dan korkutan rapor: Piyasa krizi küçümsüyor

Goldman Sachs, Avrupa'da enerji faturalarının 2 trilyon euro artacağını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Goldman Sachs analistlerine göre, Avrupalı hane halklarının enerji faturaları tepe yapacakları 2023 ilk çeyreğe kadar 2 trilyon euro artacaklar.

Analistlere göre, Avrupalı hane halklarının enerji faturaları tepe yaptıklarında Avrupa'nın toplam GSYH'sının yüzde 15'i civarına ulaşacaklar.

Piyasanın içinde bulunulan krizi küçümsediğini de savunan analistler, "Biz bu krizin 1970'lerdeki petrol krizinden daha derin olacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandılar.

Goldman Sachs raporunda enerji üretimine fiyat sınırı getirilmesi halinde AB'nin enerji faturalarında 650 milyar euro civarında tasarruf olabileceğini de belirtti.

Enerji tasarrufuna uymayana hapis cezasıEnerji tasarrufuna uymayana hapis cezasıDünya
Gazprom, sorumluluğu Siemens'e yıktıGazprom, sorumluluğu Siemens'e yıktıDünya
Türkiye, ABD ile LNG alımını görüşüyorTürkiye, ABD ile LNG alımını görüşüyorEkonomi