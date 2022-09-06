Goldman'dan korkutan rapor: Piyasa krizi küçümsüyor

Goldman Sachs analistlerine göre, Avrupalı hane halklarının enerji faturaları tepe yapacakları 2023 ilk çeyreğe kadar 2 trilyon euro artacaklar.

Analistlere göre, Avrupalı hane halklarının enerji faturaları tepe yaptıklarında Avrupa'nın toplam GSYH'sının yüzde 15'i civarına ulaşacaklar.

Piyasanın içinde bulunulan krizi küçümsediğini de savunan analistler, "Biz bu krizin 1970'lerdeki petrol krizinden daha derin olacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandılar.

Goldman Sachs raporunda enerji üretimine fiyat sınırı getirilmesi halinde AB'nin enerji faturalarında 650 milyar euro civarında tasarruf olabileceğini de belirtti.