Gopinath, IMF'nin iki numaralı ismi olacak

IMF baş ekonomisti Gita Gopinath'ın 2022 yılı başlarında görevinden ayrılacak olan IMF Birinci Başkan Yardımcısı Geofrey Okamoto'nun yerine geleceği belirtildi.

Daha önce yaptığı açıklama ile ocak ayında IMF'ten ayrılarak Harvard Üniversitesi'ne döneceğini ifade eden Gopinath, teklif edilen Birinci Başkan Yardımcılığı görevi sonrası bu kararından vazgeçti.

IMF'den yapılan açıklamada, “Fon’un kıdemli yönetim ekibinin rolleri ve sorumluluklarında bazı yeniden düzenlemelere gidiliyor” ifadelerine yer verildi.

IMF'in en büyük hissedarı olan ABD'nin Gopinath'ın Birinci Başkan Yardımcısı olarak seçilmesinden memnun olduğu da belirtildi.