Gove: Görüşmeler daha yumuşak bir zeminde sürüyor

Birleşik Krallık Kabine Bakanı Michael Gove, Kuzey İrlanda Protokolü'nün nasıl uygulanacağı konusunda AB ile varılan anlaşma sonrasında Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği'nin bir Brexit ticaret anlaşmasına doğru daha yumuşak bir yolda olduklarını söyledi.

AB ile yapılmış olan Brexit Anlaşması'nı ihlal eden İç Piyasa Yasa Tasarısı'ndaki maddelerin kaldırılması ve Kuzey İrlanda protokolü konusunda varılan anyaşma sonrası konuşan Gove, "Olası bir ticaret anlaşmasına doğru daha yumuşak bir süzülüş yolu var. Bir serbest ticaret anlaşmasına varacağımızı umuyorum. Eğer bir anlaşma yapılamaz ise Birleşik Krallık işletmelerinin rekabetçi kalmalarını sağlamak için bir dizi adımlar atacağız" dedi.