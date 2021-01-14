Gözler Biden'da: Piyasalarda 2 trilyon dolarlık bekleyiş

ABD'de Seçilmiş Başkan Joe Biden'i bugün açıklayacağı koronavirüs yardım paketinin büyüklüğü 2 trilyon dolar olacak. CNN'in haberine göre, Biden'in danışmanları bazı Kongre üyeleri ile yaptıkları görüşmelerde 2 trilyon dolar büyüklüğünde bir paket beklemelerini söylediler. Ancak kaynaklar, paketin büyüklüğünün hala değişebileceğini ifade ediyorlar.



Biden'in açıklayacağı pakette yer alan ailelere yapılacak doğrudan ödemenin büyüklüğünün yanı sıra, koronavirüs dağıtımı ve diğer acil harcamalar için yerel yönetimlere sağlanacak yardım miktarı da değişebilecek maddeyler arasında.



Biden hazırladığı paketin detaylarını bu gece Delaware eyaletinin

Wilmington kentinde açıklayacak.