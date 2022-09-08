Gözler ECB'nin faiz kararında

ECB'nin yüksek enflasyon karşısında büyük bir faiz artırımına gitmesi bekleniyor



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüksek enflasyon ile mücadele kapsamında bugün faizleri artırması beklenirken, piyasalar artırımın ne büyüklükte olacağına odaklanmış durumda.

Zirve seviyeleri gören enflasyonun git gide daha da kalıcı hale gelmesinden endişeli olan yetkililer, neredeyse 50 yılın en kötü fiyat artışlarını kontrol altında tutmakta zorlanıyorlar. Fiyat artışları, hane halkının birikimlerini tüketiyor ve üretim üzerinde baskı oluşturuyor.

ECB, bugünkü toplantısında faiz artırımının büyüklüğünün 50 baz puan mı yoksa 75 baz puan mı olacağına karar verecek.

Artışın 75 baz puan olması durumunda, ECB tarihinin en büyük faiz artırıma gidilmiş olacak.

ECB politika kararını ve ekonomiye dair yeni beklentilerini TSİ 15:15'te açıklayacak, ECB Başkanı Christine Lagarde da TSİ 15:45'te basın toplantısı düzenleyecek.

Fiyat baskılarının kış mevsiminde en kötümser öngörüleri bile aşan bir resesyona neden olacağı yönünde beklentiler nedeniyle gelecek aylarda da faiz artırımlarının devam edeceği düşünülüyor.

Bazı yetkililerin sıkılaştırma yanlısı açıklamaları ışığında piyasalar mevcut olarak yaklaşık 75 baz puan büyüklüğünde bir artırım fiyatlıyor.