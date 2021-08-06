Güçlü istihdam piyasaları hareketlendirdi

HİLAL SARI

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu bugün temmuz ayı tarım dışı istihdamına ilişkin yaptığı açıklamalarda ABD ekonomisinde temmuz ayında 943 bin tarım dışı istihdam yaratıldığını duyurdu. Beklenti hazirandaki 850 bin yeni istihdamın ardından temmuzda 845 bin istihdam yaratılmış olmasıydı. Beklenti üzerinde gelen veri, taperingin beklenenden önce gelebileceği mesajı verdiği için, küresel piyasalar veri sonrası hareketlendi.

Tam istihdama bir adım daha yaklaşıldı

Fed’i ‘tam istihdam’ hedefine bir adım daha yaklaştıran bir diğer veri de işsizlikti. ABD’de işsizlik temmuzda yüzde 5,4’e geriledi. Dow Jones ekonomistlerinin beklentisi yüzde 5,7’ye gerilemesiydi. Veri öncesi gün içinde yüzde 0,20’yi aşan bir yükseliş kaydeden dolar endeksi, beklentilerin üzerinde gelen veri sonrası yüzde hızlanarak 92,63’e kadar çıktı ve bir haftanın zirvesini gördü. Dolardaki yükselişte Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida ve yönetim kurulu üyesi Christopher Waller gibi isimlerin şahin açıklamaları da etkili oldu. Clarida ve Waller Fed’in bazılarının öngördüğünden daha erken tapering’e başlayabileceğinin sinyalini vermişti.

Piyasalar hareketlendi

Tarım dışı istihdam verisi öncesi 1,18 düzeyinde seyreden ve dolardaki güçlenişe bağlı düşen Euro/dolar paritesi ise veri sonrası 1,1777 ile haftanın en düşük seviyesine geri çekildi. Spot altın ise 2 Temmuz'dan sonra ilk kez 1.781 doları gördü, sonrasında düşüşünü sürdürerek gün içinde 1.771 dolara kadar geriledi.

Dolar endeksindeki artışın etkisiyle dolar/TL 8,6280'e kadar yükseldi. Veri sonrası Euro/TL de 10,1870'e kadar yükselirken, gram altın 490 liraya kadar çekildi.

“Erken tapering altını vurur”

ActivTrades’den kıdemli analist Ricardo Evangelista doların Fed’in tapering’in zamanlamasını erkene çekmesi gerektiğini düşünenler ve hala erken olduğunu düşünenler arasındaki tartışmalardan güç aldığını belirterek “Eğer Fed erken tapering senaryosunu gerçekleştirirse altında muhtemelen kayıplar olur” diyor.

Tahvil getirilerinde yön tekrar yukarı

Delta varyantının dünyanın bir çok ülkesinde vakaları pandeminin rekor düzeylerine tekrar yaklaştırması küresel ekonomik iyileşmenin zirveyi gördüğüne ilişkin endişeleri beslemeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın gelecek dönemdeki para politikasına yön vermesi nedeniyle küresel piyasalarda yatırımcılar ABD verilerine her zamankinden daha fazla önem atfederken, yatırımcılar bu süreçte getirisi sabit olan Hazine tahvillerine akın etmeye devam ediyor. Ancak güçlü istihdam verisi, Fed’in daha erken tapering’e başlayabileceği ihtimalini güçlendirdiğinden, tahvil getirileri veri sonrası yükselmeye başladı. Tahvil fiyatları ve getirisi ters orantılı hareket ediyor.

TSİ 14:13’te getirisi yüzde 1,257 olan 10 yıllık ABD tahvilinde getiri beklentilerin altında gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası 1,282 düzeyine kadar yükseldi. Veri öncesi hafif yükselişle yüzde - 0,482’i gören 10 yıllık Bund getirisi ise veri sonrası -0,463 düzeyine yükseldi. Ayrıca ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirileriyle 10 yıllık Almanya tahvilleri arasındaki makas da veri öncesi hazirandan bu yana en yüksek düzeye çıkmıştı.

ABD’de günlük vaka sayıları tekrar 100 bin psikolojik sınırının üstüne geçerken, ülkede aşı karşıtlarına bazı kısıtlamalar getirilmesi tartışılıyor ve kapalı alanlarda maske kullanımı bazı eyaletlerde tekrar zorunlu hale getirilmeye başlandı.

Negatif faizli tahvil hacmi 16,5 trilyon dolarda

Financial Times’da yer alan bir analizde negatif faizli tahvil piyasasının hacminin 16,5 trilyon dolarla son altı ayın en yüksek düzeyine ulaştığına dikkat çekiliyor. Birçok yatırımcı ekonomiler tekrar iyileşme patikasına girdiği halde tahvillere olan yüksek ilginin devam etmesine ve geçtiğimiz haftalarda tahvil getirilerinin tekrar daha da düşük düzeylere inmesine şaşırmıştı. 2020 yılında pandemi karantinalarıyla getirisi sert düşen tahvillerde 2021 yılında 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin yüzde 2’lere doğru ilerlemesi bekleniyordu. Japonya’da 10 yıllık Hazine tahvili getirisi aralıktan bu yana ilk kez bu hafta sıfırın altına indi. Avrupa’da Almanya’nın 10 yıllık getirisi şubattan bu yana en düşük düzey olan yüzde - 0,51’e geriledi. Almanya’da 30 yıllıklarda da getiri eksiye düştü.

Daha riskli yatırım tercih edenler ise Euro Bölgesi’nde Fransa, İspanya, İtalya ve Yunanistan tahvillerine yönelerek bu ülkelerin gösterge tahvil getirilerini de düşürdü. Barclays verilerine göre mayıs ortasında negatif faizli tahvil hacmi 12 trilyon doların üzerine çıkmıştı ve aralıkta 18 trilyon doları da aşarak rekor kırmıştı. 2021’in ilk çeyreğinde 12 trilyon dolara kadar gerileyen hacim, iyileşmenin hız kazandığı bir dönemde tekrar 17 trilyon dolara yaklaşıyor.