Guindos: Fiyatların seneye daha yavaş şekilde toparlanmasını bekliyoruz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi'nde fiyatların bu yıl düşmeye devam etmesini ve koronavirüs aşısı konusunda gelişmelerin büyüme görünümünü artırmasına rağmen 2021 yılında da fiyatların önceden tahmin edilenden daha yavaş şekilde toparlanmasını beklediklerini söyledi.

ECB'nin büyüme ve enflasyodna ilişkin yeni projeksiyonlarını, yeni teşvik paketi ile 10 Aralık(ta açıklaması bekleniyor. Ancak Guindos'un yaptığı bu açıklama, bu yıl ve gelecek yıl için, hatta 2022 için enflasyon tahminlerinin düşürülmesinin ihtimal dahilinde olduğuna işaret ediyor.

Helsingin Sanomat gazetesine konuşan Guindos, "Enflasyonun senesonunda negatif olmasını ve gelecek sene pozitife dönmesini bekliyoruz. Enflasyonun 2021'de yüzde 1'e yakın düzeye ve 2022'de yüzde 1,2 veya 1,3'e doğru hareket ettiğini görmeyi bekliyoruz" dedi.

ECB, Eylül ayında yaptığı açıklamada 2020'de enflasyonun yüzde negatif 0,3 olacağını, 2011'de ise yüzde 1'e yükseleceğini tahmin etmiş, 2022 enflasyon beklentisini yüzde 1,3 olarak ortaya koymuştu. 2020'de GSYH'nın yüzde 8 daralacağını tahmin eden ECB, 2021 ve 2022'de GSYH'nın yüzde 5 ve yüzde 3,2 büyümesini bekliyordu.