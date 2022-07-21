Güney Afrika'dan 20 yılın en yüksek faiz hamlesi
Güney Afrika Merkez Bankası, faizleri 75 baz puan artırarak 2002 Eylül ayından beri en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi.
Güney Afrika Merkez Bankası (SARB), faizleri 75 baz puan artırarak 2002 Eylül ayından beri en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi.
SARB'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 5,50'ye yükseltildi.
Piyasaların beklentisi faiz oranının 50 baz puan artırılarak yüzde 5,25'e çıkarılması yönündeydi.
Güney Afrika'da enflasyon yıllık yüzde 7,4, çekirdek enflasyon yüzde 4,4 seviyesinde bulunuyor.
Faiz artış kararını alan beş komite üyesinden üçü 75 baz puanlık artış için oy verirken bir üyenin 100 baz puanlık artışa son üyenin ise 50 baz puanlık artışa oy verdiği kaydedildi.