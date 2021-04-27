Güney Kore ekonomisi ilk çeyrekte tahminlerin üzerinde büyüdü

Güney Kore Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi mart ayında tamamlanan çeyrek dönemde çeyrek dönem bazında mevsime göre düzeltilmiş yüzde 1,6 büyüme ortaya koydu. Rakam analistlerin beklentisi olan yüzde 1'i aştı.



Önceki çeyrekte yüzde 1,2 büyüme gösteren Güney Kore ekonomisinin hızlanmasında ihracatta artış ile küçük ölçekli şirketlere sağlanan ekonomik destekler etkili oldu. Geçen yıl yüzde 1 daralarak 1998'den bu yana en kötü performansı gösteren büyüme, ilk çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.