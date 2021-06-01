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Güney Kore ihracatta 32 yılın en hızlı artışını gördü

Güney Kore'nin ihracatı mayıs ayında 1988 yılından bu yana görülen en hızlı artışı yaşadı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Güney Kore'nin mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre  yüzde 45,6 artarak 1988 yılından bu yana en büyük artışı gösterdi. Ancak ekonomistler ihracatta yüzde 48,5 artış bekliyorlardı.

İthalat da aynı dönemde yüzde 37,9 büyüdü. Beklenti yüzde 40,5 artış  olacağı yönündeydi.

Güney Kore'nin Çin'e mayıs ayı ihracatı yüzde 22,7, çip ihracatı da yüzde 24,5 arttı.

Güney Kore'nin dış ticaret fazlası ise mayıs ayıda 2,93 milyar dolar oldu. Nisan ayında sadece 434 milyon dolar fazla oluşmuştu.