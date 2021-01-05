Güney Kore, İran'ın 7 milyar dolarlık fonunu "rehin" tutuyor

İran hükümeti Sözcüsü Ali Rabiei, "Biz bu tarz iddialara alıştık. Fakat eğer bir rehin alma varsa, bu eylem Güney Kore hükümetinin bize ait olan 7 milyar dolara gerekçesiz bir şekilde el koymuş olmasıdır" dedi.

İran, dün Basra Körfezi'nde Güney Kore bandıralı tankere el koymuş, Güney Kore dışişleri bakanlığı ise tankerin derhal serbest bırakılmasını talep etmişti.