Güney Kore, İran'ın 7 milyar dolarlık fonunu "rehin" tutuyor
İran hükümeti sözcüsü, İran'ın Güney Kore bandıralı tankere el koymasının rehin alma manasına geldiğiyle ilgili iddiaları reddederek, Güney Kore'nin İran'a ait 7 milyar dolarlık fonu "rehin" tutan taraf olduğunu belirtti.
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İran hükümeti Sözcüsü Ali Rabiei, "Biz bu tarz iddialara alıştık. Fakat eğer bir rehin alma varsa, bu eylem Güney Kore hükümetinin bize ait olan 7 milyar dolara gerekçesiz bir şekilde el koymuş olmasıdır" dedi.
İran, dün Basra Körfezi'nde Güney Kore bandıralı tankere el koymuş, Güney Kore dışişleri bakanlığı ise tankerin derhal serbest bırakılmasını talep etmişti.