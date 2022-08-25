Güney Kore Merkez Bankası faiz artırdı

Güney Kore Merkez Bankası (BOK) enflasyonu kontrol altına almak ve sermaye çıkışını önlemek için beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 2.50'e çıkardı.

Ekonomistlerin beklentisi de 25 baz puanlık artış yönündeydi.

Güney Kore Merkez Bankası, Temmuz ayında 24 yılın zirvesini gören enflasyonu kontrol altına almak için daha önce görülmemiş bir büyüklükte artırıma giderek, faizleri 50 baz puan yükseltmişti.