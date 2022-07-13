Güney Kore ve Yeni Zelanda'dan faiz artışı

Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ), faiz oranında bir kez daha 50 baz puanlık artışa gitti.

RBNZ'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 2'den yüzde 2,50'ye yükseltti. Piyasaların beklentisi faizde aynı oranda artış yapılacağı yönündeydi.

Banka, enflasyonu yüzde 1-3 hedef aarlığında tutma taahhüdünde kararlı olduğuna işaret etti.

RBNZ, parasal koşulların enflasyon beklentilerini sınırlamasını sağlayana ve tüketici fiyat enflasyonunun hedef aralığına getirmek için yeterli olduğundan emin olana kadar gösterge faizi hızlı bir şekilde yükseltme yaklaşımını sürdürmeye devam edecek.

Yeni Zelanda'da enflasyon en son yıllık yüzde 6,9 seviyesine kadar çıktı.

Güney Kore'den de artış kararı

Güney Kore Merkez Bankası (BOK) ise piyasaların beklediği seviyede faiz artışına gitti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 1,75'ten yüzde 2,25'e çıktı. Piyasalarda da beklenti faizin 50 baz puan artırılacağı yönündeydi.

Banka, Mayıs toplantısında 25 baz puan faiz artışı yapmıştı.

Güney Kore'de enflasyon en son yıllık yüzde 6,0, çekirdek enflasyon yüzde 3,9 olarak açıklandı. Bankanın enflasyon hedefi yüzde 2,0 seviyesinde bulunuyor.