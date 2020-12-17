Güney Kore'de 22 yılın en büyük daralması bekleniyor

Güney Kore Maliye Bakanlığı 6 aylık ekonomik değerlendirme raporunu yayınladı. Buna göre, Güney Kore ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1 ile 1997-1998 krizinden bu yana en büyük daralmayı göstermesi bekleniyor.

Bakanlığın değerlendirmesinde bununla birlikte ülke ekonomisinde geleçcek yıl ise güçlü toparlanma tahmin edildi. 2021 büyüme tahmini yüzde 3,2'den yüzde 3,6'ya çıkarıldı.

Bakanlık, ülke ihracatında bu yıl yüzde 6,2 daralma, gelecek yıl ise yüzde 8,6 büyüme öngördü.