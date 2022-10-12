Güney Kore'de faiz 10 yılın zirvesine yükseldi

Güney Kore Merkez Bankası (BoK), enflasyondaki yükseliş ve Fed'in sıkı para politikası nedeniyle piyasa beklentilerine paralel faiz artışını sürdürdü.

BoK, çarşamba günü yedi günlük geri alım oranını yüzde 2,50'den yüzde 3'e yükseltti. Böylece ülkede faiz oranı 10 yılın en yüksek seviyesi çıkmış oldu.

Merkez Bankası karardan sonra yaptığı açıklamada, "Yurtiçi ekonomik aktivite yavaşlamış olsa da, enflasyonun hedef seviyenin önemli ölçüde üzerinde yüksek kalması beklendiğinden, Kurul faiz artırımlarının devam ettiğini görüyor" dedi.

Güney Kore'de enflasyon en son yıllık yüzde 5,6, çekirdek enflasyon yüzde 4,1 olarak açıklandı. Bankanın enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.