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Güney Kore'de faiz artışı

Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1'e yükseltti

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Güney Kore Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırarak yüzde 1'e yükseltti.

Merkez bankası enflasyon tahminlerini yükseltirken hane halkı borçları ve enflasyondaki yükselişin endişe yarattığına dikkat çekti.

Banka 2022 sonu enflasyon tahminini yüzde 1.5'ten yüzde 2'ye yükseltirken, uzmanlar politika faizinin 2022 sonunda yüzde 1.5'e yükseleceğini düşünüyorlar.