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Güney Kore'de işsizlik 21 yılın zirvesinde

Güney Kore'de işsizlik 21 yılın en yüksek seviyelerine çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Güney Kore İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, ülkede Ocak ayında düzeltilmiş işsizlik oranı %5,4'le 1999'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Verilere göre dönem içinde istihdam 982 bin kişi azalırken bu veride yaşanan düşüş hızı da 1998'den bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara girdi.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Covid19'da artan vakalara karşı alınan tedbirlerin başta hizmet sektörü olmak üzere artan işsizliğin ve azalan istihdamın ana nedeni olduğu vurgulandı.