Güney Kore'de tüketici güveni 10 ayın en yüksek seviyesinde

Güney Kore Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, tüketici güven endeksi kasım ayında 6,3 puan artışla 97,9 puana çıktı. Endeks ekim ayında endeks 91,6 puan seviyesinde bulunuyordu.



En son ocak ayında 104,2 puan ile 100 puanın üzerini gören endeks, 10 aydır 100 puanın altında seyrediyor.

Ülkenin 12 aylık enflasyon beklentileri yüzde 1,8 olarak sabit kalırken, potansiyel istihdam olanaklarını ölçen endeks 7 puan artışla 82 seviyesine çıktı.

Hanehalkı cari tasarruf endeksi 3 puan artışla 92, hanehalkı olası tasarruf endeksi yine 3 puan artışla 95 seviyesine geldi.

Anket 2.500 hanede 10-16 Kasım tarihleri arasında yapıldı ve 2.366 hane soruları yanıtladı. Bir sonraki anket sonucu 29 Aralık'ta açıklanacak.