Güney Kore'nin ihracatında büyüme beklenti üzerinde hızlandı

Güney Kore’nin ihracatı son 10 aydır artışa devam ederken, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 yükselerek 53,23 milyar dolar oldu. İhracat temmuz ayında ise yüzde 29,6 artmıştı.



Ekonomistler, Güney Kore'nin ihracatının ağustos ayında yüzde 34,1 yükselmesini bekliyorlardı.



İthalat ise ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 artarak 51,56 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İthalatta artışın yüzde 46,7 olması bekleniyordu.



Güney Kore'nin ticaret fazlası da ağustos ayında 880 milyon dolar olan beklentilerin çok üzerinde 1,67 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.