Gürcistan Türkiye'ye iki sınır kapısını açıyor

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, kararın Gürcistan hükümetince alındığını belirterek, sınır kapılarındaki hareketlilik için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Ardahan'ın Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı ile Çıldır İlçesindeki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın 1 Haziran'dan itibaren sivillere açılmasının bölgede olumlu karşılandığını belirtti.

Başkan Demirci, "Her iki ülkeye giriş ve çıkış yapmak isteyenlerden negatif PCR testi ile Kovid-19 aşısı raporu istenecek. Ayrıca giriş yapanlar bulundukları ülkede 3. gün bir kez daha Kovid-19 testi yaptıracak." dedi.