Gürcistan'da 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 8.1 büyüme

Garibaşvili, Bakanlar Kurulu toplantısında, COVID-19 salgınından geçen yıldan beri oldukça olumsuz etkilenen ülke ekonomisinin 2021'de etkili bir şekilde büyümeye başladığını belirtti.

2021'in büyüme rakamlarının 2020'den daha yüksek olduğuna işaret eden Garibaşvili, "Ocak-nisan döneminde ekonomideki ortalama büyüme yüzde 8,1 oldu ve bu çok sevindirici bir haber." diye konuştu.

Ülke ekonomisinin 2021'de beklenenden daha hızlı bir şekilde toparlanacağını savunan Garibaşvili, geçen ay ihracat rakamlarının yüzde 70, yurt dışından ülkeye yapılan para transferlerinin ise yüzde 144 arttığını bildirdi. Garibaşvili, yarından itibaren tüm sınır kapılarının açılacağını, böylece turizme önemli imkanlar sağlanacağını bildirdi.