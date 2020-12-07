Haldane: Tüketici harcamaları hızla eskiye dönmeli

İngiltere Merkez Bankası baş ekonomisti Andy Haldane, Birleşik Krallık’ta tüketicilerin karantina, kapatma uygulamaları sırasında 100 milyar sterlin tutarında ekstra tasarruf yaptıklarını ve hali hazırda bunları harcamaya başlamakta olduklarını söyledi.

"Tüketici harcamaları gerçek bir hızla eskiye dönmeli" diye konuşan Haldane, "İnsanlar gönüllü olarak biriktirdikleri paraları yeni ev ve yeni araba için harcamaya başladılar. Hala harcanması gereken çok fazla birikim var" dedi.

Haldane, Birleşik Krallık’ta COVID-19'a karşı aşılama çalışmalarının başlaması ile birlikte çok fazla miktarda ötelenmiş talebin serbest bırakılacağını öngördüklerini de belirtti.