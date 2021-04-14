Halka arz sonrası Coinbase'in değeri 100 milyar doları aştı

Kripto para borsası Coinbase hisseleri ilk işlem gününü 328,28 dolardan kapattı. Kripto para borsasının ilk işlem günü sonunda büyüklüğü 85,8 milyar dolar oldu.

Referans fiyatı 250 dolar olarak belirlenen Coinbase'in hisseleri 381 dolardan işlem görmeye başladı. Hisse fiyatlarının hızlı bir şekilde 429 dolara kadar yükselmesiyle şirketin piyasa değeri 112 milyar dolara kadar ulaştı. Hisseler, daha sonra 310 dolar ile başlangıç fiyatının da altına geriledi.

Borsada "COIN" koduyla işlem görmeye başlayan Coinbase, ABD'de halka arz olan ilk büyük kripto para şirketi oldu. Şirket, kripto para yatırımcılarının güvenini kazanarak piyasalarda baskın hale geldikten sonra hedefe halka arzı koymuştu. Coinbase'in halka arzı birçok uzmana göre kripto paralar için de bir dönüm noktasına işaret ediyor.

100 milyara yaklaşması beklenen halka arzda şirketin gerçek değerinin bunun yüzde 19’u olduğunu belirten kripto-şüphecisi analistler de bulunuyor.

56 milyondan fazla kullanıcısı var

İlk çeyrek sonu itibarıyla 56 milyon müşterisi için hisse işlemleri yapan Coinbase, Eylül 2020’de 5,8 milyar dolar sermaye toplamışken, aldığı yatırımlarla geçen ay itibariyle 68 milyar dolar değerlemeye ulaştığını açıklamıştı. Şirketin 2020 yılında toplam geliri 1,28 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Pandemi süresince kripto para piyasaları hızla büyümüş, hacmi geçtiğimiz hafta ilk kez 2 trilyon doları aşmıştı.

Yatırımcının Coinbase halka arzına hazırlandığı çarşamba günü Bitcoin de zirveyi 64 bin doların üzerine taşımıştı.