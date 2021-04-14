Halka arz sonrası Coinbase'in piyasa değeri 100 milyar doları aştı

Kripto para borsası Coinbase, 91 milyar dolar değerlemeye ulaşması beklenen ilk ve doğrudan halka arzını Nasdaq borsasında gerçekleştirdi.

Hisse başına referans fiyatı 250 dolar olarak belirlenen Coinbase'in hisseleri 360 dolardan işlem gördü. Bu durum piyasa değerini 100 milyar doların üzerine çıkmasını sağladı.

Borsada "COIN" koduyla işlem görmeye başlayan Coinbase, ABD'de halka arz olan ilk büyük kripto para şirketi oldu.

Şirket, kripto para yatırımcılarının güvenini kazanarak piyasalarda baskın hale geldikten sonra hedefe halka arzı koymuştu. Doğrudan halka arzlarda ön talep ve satış olmuyor ve şirketler arzla birlikte borsada işlem görmeye başlıyor.

Coinbase'in halka arzı birçok uzmana göre kripto paralar için de bir dönüm noktasına işaret ediyor.

56 milyondan fazla kullanıcısı var

ABD'nin en büyük kripto para borsasını işleten Coinbase ilk çeyrek sonu itibarıyla 56 milyon müşterisi için hisse işlemleri yapıyor ve Eylül 2020’de 5,8 milyar dolar sermaye toplamışken, aldığı yatırımlarla geçen ay itibariyle 68 milyar dolar değerlemeye ulaştığını açıklamıştı. Şirketin 2020 yılında toplam geliri 1,28 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

100 milyara yaklaşması beklenen halka arzda şirketin gerçek değerinin bunun yüzde 19’u olduğunu belirten kripto-şüphecisi analistler de var. Pandemi süresince kripto para piyasaları hızla büyümüş, hacmi geçtiğimiz hafta ilk kez 2 trilyon doları aşmıştı.

2012'de kurulan ve Bitcoin ile Ethereum dahil olmak üzere çeşitli dijital paraların ticaretini yapan Coinbase'in 56 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Öte yandan yatırımcının Coinbase halka arzına hazırlandığı çarşamba günü Bitcoin de zirveyi 64 bin doların üzerine taşıdı.