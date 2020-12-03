Harker: Aşı yetişene kadar ABD ekonomisinin daha fazla mali yardıma ihtiyacı var

ABD Merkez Bankası (Fed) Philadelphia şubesi Başkanı Patrick Harker, Fed'in ekonomiyi büyütmek için güçlü adımlar atıldığını ve COVID-19 aşısı halkın geniş bir kesimi için kullanılabilir hale gelene kadar düşük gelirli hanehalkları ve küçük işletmelerin daha fazla mali yardıma ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Wharton School tarafından düzenlenen sanal bir etkinlikte konuşan Harker, "Mali tarafı bu pandemide bize daha büyük teşvikler sağlamaları için güçlü şekilde cesaretlendirmeyi savunanların tarafındayım" diye konuştu.

Konuşmasında, ABD'de ekonomik büyümenin COVID-19 vakalarında artış ve mali yardımın azalması ile daha ılımlılaşmakta olduğunu belirten Harker, yılın geri kalanında ve 2021'in ilk çeyreğinde ılımlı büyüme beklediğini ve ekonominin pandemi öncesi seviyenin altında kalacağını öngördügünü de ifade etti.