Havayollarının kaybı 3 yılda 200 milyar doları aşacak

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava yolu sektöründeki zararın bu yıl 51,8 milyar dolara ulaşmasının ardından gelecek yıl 11,6 milyar dolara düşmesinin beklendiğini duyurdu.

IATA'dan yapılan açıklamada, COVID-19 salgını nedeniyle sektörde oluşan zararın azaldığı ancak zorlukların devam ettiği belirtildi.

Hava yolu sektöründe bu yıl beklenen zararın 47,7 milyar dolardan 51,8 milyar dolara revize edildiğine işaret açıklamada, sektörün zararının 2022'de ise 11,6 milyar dolara düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Sektörde talebin 2022'de yüzde 61'e yükselmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, toplam yolcu sayısının ise 3,4 milyara ulaşacağının tahmin edildiği bildirildi.

Hava yolu sektörünün COVID-19 salgını nedeniyle 2020'de yaşadığı zararın 126,4 milyar dolardan 137,7 milyar dolara revize edildiği belirtilen açıklamada, sektörün 2020-2022 döneminde toplam zararının ise 201 milyar dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, COVID-19 krizinin hava yolu sektörüne etkisinin boyutunun çok büyük olduğuna dikkati çekti.

Hava yollarının hayatta kalmak için maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını belirten Walsh, "Krizin en derin noktasını geride bıraktık. Ciddi sorunlar devam etse de iyileşmeye giden yol ortaya çıkıyor. Havacılık direncini bir kez daha gösteriyor." ifadelerini kullandı.