Havayolu sektörü 48 milyar dolar zarar bekliyor

Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) 2021 yılı için hava yolu sektörü zarar beklentisini Aralık ayında açıklanan 38 milyar dolardan 47,7 milyar dolara çıkardı.

Kuruluş, 2020 yılında zararın 126,4 milyar dolar olduğunu hatırlatırken "Kriz herkesin beklediğinden daha uzun ve derin oldu. Zarar 2020 yılına göre azalacak olsa da krizin acıları artıyor" yorumu yaptı.

IATA 2021 yılında 2,4 milyar kişinin hava yolu ile seyahat edeceği beklentisine karşın şirketlerin bu yıl 81 milyar dolar nakit yakacaklarını da öngördü.

Değerlendirmede 2021 yılı gelir tahmini de 458 milyar dolar oldu. Rakam 2019 yılındaki 838 milyar doların %55'ine karşılık gelirken veri 2020 yılında ise 372 milyar dolardı.