Hedge fonlar hissede kötü kokular alıyor

Salgının yoğunluğu ve aşılamada yaşanan ihtilaflar, piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Büyük şirketlerin, finansal sonuçlarını açıklarken yaptıkları belirsizlik vurgusu, küresel hisse piyasalarındaki risk iştahını tersine çevirdi. Hedge fonlar da hisse portföylerini azaltmaya başladı. Bazı uzmanlara göre bu durum, riskleri çok yakından takip eden fonların, “piyasalardan kötü kokular almasından kaynaklanıyor” olabilir.

Morgan Stanley, bu hafta yayınladığı müşteri notunda, geçen Pazartesi ve Salı günü gelen satışlara işaret ederek, bu iki günün, hedge fonların hisselerden son 10 yıldaki en büyük çıkışı yaptığı 5 gün arasında bulunduğuna işaret etti. TD Securities’den Ned Rumbeltin de “pazarda biraz kan kokusu var” yorumunu yaptı. Vakalardaki artış, kısıtlamaların uzaması ve aşı konusunda yaşanan ihtilafların ardından hedge fonlar küresel hisse piyasalarındaki pozisyonlarını azaltmaya başladı. Goldman Sachs ve Morgan Stanley hedge fonların çıkışlarının son on yılda görülen en büyük çıkışlar olduğunu söylüyor.

Dünya genelinde artan COVID-19 vakaları, aşının dağıtımına ilişkin hükümetler ve üreticiler arasındaki ihtilaflar ve büyük şirketlerin finansal sonuçlarını açıklarken vurgu yaptıkları belirsizlik, küresel hisse piyasalardaki risk iştahını törpülerken, hedge fonların hisse piyasalarındaki yatırımlarını azaltması da bazı uzmanlarca riskleri çok yakından takip eden bu fonların “piyasalardan kötü kokular almasından” kaynaklanıyor.

“Son on yılın en büyük 5 çıkışından biri”

Morgan Stanley, bu hafta yayınladığı müşteri notunda pazartesi ve salı günlerinin hedge fonların hisselerden son 10 yıldaki en büyük çıkışı yaptığı beş gün arasında olunduğunu belirterek, “Fonlar sadece kısa pozisyonlara yönelmedi, pazardaki pozisyonlarını azaltmak için de hisse satıyorlar” ifadelerini kullandı.

Bireysel yatırımcıların spekülatif etkileri arttı

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs da aynı görüşte ve pazartesi günü yaptığı açıklamada hedge fonların hisselerden çıkışlarının Ağustos 2019’dan beri en büyük hacimde gerçekleştiğini belirtiyor. Goldman Sachs Varlık Yönetimi’nden Greg Tuorto, bireysel yatırımcıların etkisinin giderek arttığını ve hissede kısa pozisyon riskini yükselttiklerini belirterek “Eğer bir hedge fonda risk yöneticisiyseniz, hesap yönteminizi değiştirmek zorundasınız” diyor.

Bloomberg’de yer alan başka bir habere göre ise Goldman Sachs Group Inc hedge fonların hisse piyasalarından çıkışlarının Ekim 2014’ten bu yana en yüksek düzeye ulaştığını söylüyor. Haberde hedge fonların kısa pozisyondaki kayıplarını kapatabilmek için en favori hisselerinden bile çıkış yapmak zorunda kaldığı değerlendirmesi yapılıyor.

Kanada merkezli yatırım bankası TD Securities’den Ned Rumbeltin ise “Pazarda biraz kan kokusu var, ancak bu satışlar nereye kadar gider belirsiz” diyor ve hisse piyasalarının bu hafta görünen satışlarla bir taban bulmaya çalıştığını ifade ediyor.

JPMorgan Asset Management Hedge Fund Solutions Başstratejisti Paul Zummo da Financial Times’a verdiği demeçte fon yöneticilerinin “kalabalık hisselerden” çıkmaya devam ederek hisse pozisyonlarını minimuma indirmeye çalışacaklarını ve kısa pozisyonlarını da azaltacaklarını beklediğini belirtiyor.

CMC Markets Piyasa Analizi Direktörü Michael Hewson ise “Yılın başındaki iyimserlik, pandemi kısıtlamalarının daha uzun süreceğine ilişkin beklentiler ve aşı ulusalcılığına ilişkin endişelerle sönmeye başladı” diyerek, hisse piyasalarındaki düşüşte aşı ve pandemi endişelerinin en önemli etkenlerden olduğuna işaret ediyor.