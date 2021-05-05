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Hindistan MB Başkanı Das yeni ekonomik teşvik paketi açıkladı

Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das ülkede devam eden COVID-19  vaka artışları nedeniyle önceden planlanmamış bir açıklama yaparak kriz uyarısında bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hindistan’da vaka sayılarında yaşanan sert artışlar sonrasında ekonomide durumun değiştiğini kaydeden Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, "Güçlü bir ekonomik toparlanmanın eşiğinden yeni bir krizle yüz yüze olma noktasına geldik" dedi.

Ekonomiye destek için ellerindeki tüm araçları kullanacaklarının  altını çizen Das, "Durumu yakından izliyoruz. İşletmeler ve   vatandaşlar için atmamız gereken tüm adımları atacağız" ifadelerini  kullandı.

Das, sürpriz açıklamasında ayrıca COVID-19 salgınından dan etkilenenlere yönelik  yeni bir teşvik paketi de duyurdu. Paket ile küçük işletmelere 2 yıla  varan vade ile kredi kullandırılacak. Ayrıca bankalara sağlık sektörüne  kredi olarak kullandırılmak üzere 6,8 milyar dolar  kaynak sağlanacak.