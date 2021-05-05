Hindistan MB Başkanı Das yeni ekonomik teşvik paketi açıkladı

Hindistan’da vaka sayılarında yaşanan sert artışlar sonrasında ekonomide durumun değiştiğini kaydeden Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, "Güçlü bir ekonomik toparlanmanın eşiğinden yeni bir krizle yüz yüze olma noktasına geldik" dedi.



Ekonomiye destek için ellerindeki tüm araçları kullanacaklarının altını çizen Das, "Durumu yakından izliyoruz. İşletmeler ve vatandaşlar için atmamız gereken tüm adımları atacağız" ifadelerini kullandı.



Das, sürpriz açıklamasında ayrıca COVID-19 salgınından dan etkilenenlere yönelik yeni bir teşvik paketi de duyurdu. Paket ile küçük işletmelere 2 yıla varan vade ile kredi kullandırılacak. Ayrıca bankalara sağlık sektörüne kredi olarak kullandırılmak üzere 6,8 milyar dolar kaynak sağlanacak.