Hindistan Merkez Bankası faiz artırdı

Hindistan Merkez Bankası (RBI) enflasyonla mücadele kapsamında gösterge faiz oranlarında 50 baz puan artışa giderken bu artışla birlikte son dört toplantının tamamında faiz artırımına gidilmiş oldu.

Üçü RBI'den üçü de bağımsız altı üyesi bulunan Hindistan'ın para politikası komitesi faiz oranlarını beş üyenin lehte kullandığı oyla yüzde 5.90 seviyesine yükseltti.

RBI, mayıs ortasındaki daha önceden planlanmayan toplantıdan bu yana faizleri 190 baz puan artırsa da ülkede enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor.