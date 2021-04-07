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Hindistan Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Hindistan Merkez Bankası politikasını faizini yüzde 4'te seviyesinde sabit tuttu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hindistan Merkez Bankası (RBI) beklentilere paralel olarak politika faizini tarihi düşük seviye olan yüzde 4'te sabit tuttu.

Reuters anketine göre 66 ekonomistten 65'i politika faizinin sabit tutulmasını bekliyordu.

RBI, salgının ekonomide yarattığı tahribatı azaltmak için için Mart 2020'den bu yana politika faizini toplam 115 baz puan düşürdü. RBI politika faizini 2019'un başından bu yana 135 baz puan indirdi.