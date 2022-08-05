Hindistan'da beklenti üzerinde faiz artışı
Hindistan Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 5.40'a yükseltti. Piyasa beklentisi faizin yüzde 5.25'e çıkacağı yönündeydi.
Hindistan Merkez Bankası (RBI), gösterge faiz oranında piyasaların beklentisinin üzerinde bir artışa gitti.
RBI Başkanı Shaktikanta Das, repo faiz oranının yüzde 4,90'dan 50 baz puan artırılarak yüzde 5,40'a çıkarıldığını söyledi. Piyasalarda beklenti faiz oranının yüzde 5,25'e yükseltileceği yönünde oluşmuştu.
RBI, yüksek seyreden enflasyonu düşürebilmek için üçüncü kez faizleri yükseltmiş oldu.
Hindistan'da enflasyon yüzde 7,01 seviyesinde bulunuyor.
Faiz kararının ardından USD/INR yüzde 0,2 değer kaybederek 78,99 seviyesine geldi.