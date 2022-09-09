Hindistan'dan pirinç ihracatına vergi ve yasak kararı

Dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı olan Hindistan, özellikle Asya ve Afrika'ya gönderdiği pirinç türlerine vergi getirdi ve kırık pirinç ihracatını yasakladı.

Bloomberg News'un hesaplamalarına göre Hindistan hükümetinin beyaz ve kahverengi pirinç ihracatı için yüzde 20 vergi uygulama ve kırık pirinç ihracatını yasaklama kararı Ülke'nin toplam pirinç ihracatının yaklaşık yüzde 60'ını frenleyecek.

Hindistan hali hazırda küresel pirinç ticaretinin yüzde 40'ını kontrol ediyor.

Uygulamaya konacak yüzde 20 vergi sonrasında Hindistan'ın beyaz pirinç ihracat fiyatının 400 dolar/tonu aşması bekleniyor. Fiyat vergi öncesi 350 dolar/ton FOB seviyesindeydi.

Hintli ihracatçılar hükümetten hali hazırda bağlantısı yapılmış ancak sevk edilmemiş 2 milyon ton pirinç için hükümetten vergi muafiyeti talep edecekler.