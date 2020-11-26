Hisselerde sektörel rotasyon yolda

Küresel piyasalar, hem aşı gelişmeleriyle hem de ABD başkanı seçilen Joe Biden’ın Beyaz Saray’a geçişinin resmi olarak önünün açılmasıyla tekrar riskli varlıklara yöneldi. Ancak artan vakalar ve aşının yaygınlaşmasına daha belirli bir süre olması, piyasaların hevesini kısa vadede kursakta bırakabilir. Uzmanlara göre 2021’e güven artsa da yakın dönemde özellikle hissede sektör rotasyonları tartışılacak.

Piyasanın artık pandemi sonuna göre pozisyon alması gerektiğini belirten JP Morgan Asset Management, pandemide en çok etkilenen seyahat şirketleri, havayolları ve otellerin hisselerinden alım yapılabileceğini tavsiye ediyor. Aşı gelişmeleri birçok uzmana göre en çok bu sektörlere yarayacak. Küresel Piyasalar Stratejisti Mike Bell, “Dünya gelecek yıl bu yıldan çok daha iyi durumda olacak ve hisse piyasalarında şu anda fiyatlanan durum bu” diyerek yatırımcıların risk iştahına dikkat çekerken, bankanın Asya piyasa stratejilerinden sorumlu yöneticisi Tai Hui, gelecek aylarda yatırımcıların hissede sektör rotasyonunu tartışacağını öngörüyor ve “Aşıyla ilgili pozitif haberlerden faydalanmak için portföylerini çeşitlendirebilirler” diyor.

Risk iştahının artmasıyla Dow Jones tarihinde ilk defa 30 bin puanı görmüş, MSCI dünya borsalar endeksi yüzde 0.2 artışla tarihi rekor olan 622,12 düzeyini görmüştü. Reuters’ın bir anketi gelecek yıl Avrupa borsalarında da yeni rekorlar görülmesinin beklendiğine işaret ediyor. Avrupa borsaları dün kâr satışlarıyle birlikte düşmeden önce dokuz ayın zirvesine çıkarken, dolar endeksi de seçim belirsizliğinin sona ermesiyle yönünü aşağı çevirdi. Zayıflayan dolar altını da tekrar 1.815 doların üzerine yükseltti. Japonya’da Nikkei 29 yılın en yüksek düzeyini gördükten sonra, beklentilere paralel bir nebze geriledi.

7 yıllık petrol fiyatı öngörüsünü düşürdü

Bu ay yüzde 34 yükselen enerji hisseleri de tarihinin en iyi aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor. 48,42 dolarla marttan bu yana en yüksek düzeyi gören Brent petrol, dün yükselişini sürdürerek TSİ 16:30 itibariyle 48,75 dolar/varil düzeyine kadar çıktı. Ancak petroldeki aşı sevincine rağmen, ABD’li petrol devi Exxon, Wall Street Journal haberine göre gelecek yedi yıl için petrol fiyatı öngörülerini düşürdü. Şirket bu güz döneminde güncellediği öngörülerinde petrol fiyatı beklentisini 2021-2027 döneminde her yıl için yüzde 11 ila 17 düşürdü.

Yatırımcı Biden kabinesini sevdi

Biden’in kabinesindeki isimler de piyasalara ABD’nin Avrupa’daki müttefikleriyle tekrar yakınlaşacağı ve Çin’le olan ticaret savaşlarında ittifakın pazarlık gücünü kullanarak daha öngörülebilir bir siyaset izleyeceği beklentisi veriyor. Biden Fransa’da eğitim görmüş ve Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapmış Anthony Blinken’i Dışişleri Bakanı koltuğuna aday gösterdi. Senato tarafından onaylanması durumunda uzmanlara göre ABD, Blinken döneminde müttefikleriyle tekrar yakınlaşacak. Blinken, bir Chatham House webinerinde Trump’ın Çin politikalarındaki tutarsızlığı “neredeyse şizofrenik” ifadeleriyle nitelemiş ve uluslararası kurumlara katılımın önemine dikkat çekmişti. Hazine Bakanlığı görevine ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önceki başkanı Janet Yellen’ın aday gösterileceğine ilişkin haberler de piyasalar tarafından da olumlu karşılanıyor.