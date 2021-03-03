Hizmet sektörü şubatta Çin'de de hız kesti

Mevsimsellikten arındırılmış Çin Hizmet Sektörü Faaliyet Endeksi, şubat ayında 51,5 olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre 0,5 puan düşerek, 2020 yılının nisan ayından bu yana bu yana en düşük düzeye çekildi.

Toplam yeni siparişler de 10 ayın en düşük seviyesine gerilerken, yeni ihracat siparişleri ekim ayından bu yana ilk kez hafif bir düşüş gösterdi. Art arda altı aylık genişlemenin ardından, istihdam şubat ayında negatif bölgeye inerken, girdi maliyetleri neredeyse on aya ulaştı yıl en yüksek.

Caixin Insight Group'ta Kıdemli Ekonomist Dr. Wang Zhe, "Hizmet sağlayıcıları tarafından alınan fiyatlar, zayıflayan piyasa talebi nedeniyle daha yavaş bir hızda yükseldi. Hizmet sağlayıcılar, ekonomik iyileşme konusunda genel olarak iyimserdi ve özellikle hem yurt içi hem de yurt dışı salgınların azalacağından emindiler. Ocak ayından itibaren iş beklentileri için gösterge yükseldi" dedi.