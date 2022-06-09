Hollanda'da enflasyon gerilemeye başladı
Hollanda'da 40 yıllın en yüksek seviyesinde seyreden enflasyon için Mayıs ayında geriledi
Pandemi, tedarik sıkıntıları ve Ukrayna-Rusya savaşının etkileriyle birlikte yaklaşık son 50 yılın en yüksek enflasyon rakamlarının görüldüğü Hollanda'da, geçen ay fiyatlarda düşüş yaşandı.
Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), tüketici fiyat artışlarına ilişkin 2022 yılı Mayıs ayı verilerini açıkladı.
CBS'nin açıklamasına göre, Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6 düşüş gösterdi. Böylece yıllık bazda enflasyon yüzde 9,6'dan yüzde 8,8'e geriledi.
AB'ye uyumlu tüketici fiyat artışı aylık yüzde 0,8 düşerken, yıllık artış yüzde 11,2'den yüzde 10,2'ye indi.