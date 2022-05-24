Holzman: Temmuz ayında 50 baz puan faiz artırımı uygun olur

Avrupa Merkez Bankası'ndan Temmuz ayında 50 baz puanlık bir faiz artırımı bekleyenler arasına ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya MB Başkanı Robert Holzmann da katıldı.

Holzman yaptığı açıklamada, Temmuz ayındaki toplantıda 50 baz puanlık bir artırım yapılmasının uygun olacağını belirtirken, "Faizin yılı pozitif bölgede tamamlaması olağanüstü önemli" ifadelerini kullandı.

Holzmann'dan önce Hollanda MB Başkanı Knot 50 baz puanlık bir artırım olasılığının dışlanamayacağını ifade etmişti.

Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau ise bu sabah yaptığı açıklamada, 50 baz puanlık artırım konusunda ECB üyeleri arasında bir konsensüs bulunmadığını vurgulamıştı.

Holzmann konuşmasında Euro Bölgesi enflasyonunun 2023 ve 2024'te yüzde 2'nin üzerinde olmasını beklediğini de söyledi.