Honda’dan yüzde 7,6’lık net kâr artışı

Japon üretici Honda Motor, 2022 yılı Mart ayında sona eren 2021 mali yılı kapsamlı bilanço ile mevcut mali yıl beklentilerini duyurdu.

Buna göre 2021 mali yılında Honda'nın net kârı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 7,6 artarak 707 milyar yene (5,47 milyar dolar) yükseldi.

Satış gelirlerinin yüzde 10,5 arttığı dönemde firmanın işletme kârı yüzde 32 artışla 871,2 milyar (6,74 milyar dolar) yene çıktı.

Yarı iletken

Honda Başkan Yardımcısı Takeuçi Kohei, yarı iletken sorununa dikkati çekerek, "Bu hasılat, üretimi çok fazla artıramadığımız dönemde geldi." dedi.

Takeuçi, "Hammadde maliyetleri, değerli metallerdeki artış, çip (tedarik) probleminden kaynaklı üretim kısıtlamasından daha fazla hasılata daha büyük bir etki etti." değerlendirmesini yaptı.

2022 beklentisi

Japon firma Mart 2023'te sona erecek 2022 mali yılında net kârının yüzde 0,4 artışla 710 milyar yene (5,49 milyar dolar) yükselmesini hedefliyor.

Bu dönemde satış gelirlerinin yüzde 11,7 artırılması planlanırken, işletme kârının ise yüzde 7 düşüşle 810 milyar yen (6,26 milyar dolar) olarak kaydedilmesi bekleniyor.

Net kâr yükselişinde düşük oran, işletme kârında düşüş beklentilerinin sebebi olarak küresel yarı iletken tedarik sıkıntısı ve Çin'de yaşanan salgın kısıtlamaları gösterildi.