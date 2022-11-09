Honda'nın net kârı yüzde 13 azaldı

Japon üretici firma, 2022 mali yılı nisan-eylül bilançoları ile mali yılın ikinci yarısına yönelik beklentilerini duyurdu.

Verilere göre, Honda'nın yarı yıl net karı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 13 düşüşle 338,5 milyar yene (2,32 milyar dolar) geriledi. Satış gelirleri yüzde 15,7 artışla 8 trilyon yene (55 milyar dolar), işletme karı yüzde 2,5 artışla 453,4 milyar yene (3,1 milyar dolar) çıktı.

Honda, Japon yeninin döviz karşısında değer kaybını sürdürmesiyle 2022 mali yılı net kar beklentisini ise yukarı yönlü güncelledi. Buna göre firma net karının, önceki mali yıla kıyasla yüzde 2,5 artışla 725 milyar yene (4,9 milyar dolar) yükseleceğini tahmin ediyor.

Açıklamaya göre, motosiklet alanındaki güçlü satış oranları ile yenin değer kayıplarının net kar projeksiyonuna olumlu etki etmesi bekleniyor. Tüm mali yıl satış gelirlerinin 17,4 trilyon yen (119 milyar dolar), işletme karının da 870 milyar yen (5,97 milyar dolar) olması öngörülüyor.

Maliyetlerin karlılık baskısı

Honda, ABD piyasasındaki zayıf satışlar ile yarı iletken çip tedarik sorunu nedeniyle küresel araç satış hedefini 4,1 milyona çekti.

Firma Baş Finans Direktörü Takeuçi Kohei, düzenlediği basın toplantısında, ABD'de yükselen enflasyona karşı temkinli hareket ettiklerini söyledi

Yükselen ham madde maliyetlerinin karlılık üzerinde baskı oluşturduğunu söyleyen Takeuçi, "malzeme maliyetlerinin düşeceğinden umutluyuz." dedi.

Gelecek yıl mart ayında sonra erecek 2022 mali yılına ilişkin daha önceki net kar tahmini 710 milyar yen olarak duyurulmuştu.