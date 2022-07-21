HSBC, Rusya'daki birimini Expobank'a satıyor

HSBC, Rusya'daki birimini Expobank'a satmak için anlaştı.

HSBC sözcülerinden biri Reuters'a yaptığı açıklamada "Stratejik bir incelemenin ardından HSBC, HSBC Bank (RR) LLC'deki iştirak hisselerinin yüzde 100'ünü Expobank'a satmak için anlaşma imzaladı" dedi.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Alexei Moiseev geçen hafta, Rus bankalarına uygulanan yaptırımlara karşılık vermek için yabancı bankaların Rusya'daki birimlerini satmalarını engelleyecek bir adım atacaklarını açıklamıştı. HSBC'nin satış anlaşması ise bu açıklamanın hemen ardından geldi. Read full story

Anlaşmanın tamamlanması HSBC'nin Rusya'dan resmi olarak çıkışı anlamına gelse de, satış işlemi ülkedeki düzenleyici kurumların onayına tabi.